Предложение: Длъжниците с неплатени сметки да бъдат изпращани към ЧСИ. Ако не платят - на съд

© bTV Длъжниците с неплатени сметки, първо да бъдат изпращани към частни съдебни изпълнители, а след това, ако не платят - на съд.



Това да се отнася за малките по размер задължения като сметките за ток, вода, парно и телефони - предлагат от Камарата на частните съдебни изпълнители.



Според тях - предложението е и в интерес на крайния потребител, който по този начин няма да плаща разходи, свързани със съдебни производства.



"Човекът като разбере, че към него има претенции ще си прецени дали е основателна или не, тоест дали да плат или не, дали да плати цялата или да разсрочи, ако няма възможности, то няма да бъде със запорирани сметки и заплата съответно няма да му се увеличава дълга по никакъв начин", каза пред bTV Георги Дичев, председател на камарата на частните съдебни изпълнители.