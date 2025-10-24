ЗАРЕЖДАНЕ...
Предложение: Държавата да плаща здравните осигуровки на жените, които са по майчинство
В момента законът задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Така бизнесът поема разходи за хора, които не работят – тежест, която за микро, малкия и средния бизнес често е непосилна, посочват в мотивите си депутатите.
Това, според тях, води до дискриминация спрямо младите жени във фертилна възраст – често работодателите избягват да ги наемат на работа под натиска на бъдещи разходи.
По сметки на вносителите очакваните допълнителни разходи за бюджета са около 17 млн. лева годишно, които се очаква да бъдат компенсирани от по-висока заетост, по-ниска сива икономика и повече приходи от данъци и осигуровки, пише pariteni.bg.
