Предложение: Търговецът, нарушил разпоредбите, да предостави на потребителя – обезщетение, поправка, замяна или да върне парите

© Търговецът да има 14-дневен срок, в който да отстрани нарушението преди завеждане на представителен иск за преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите. Това предвижда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен в парламента от Министерски съвет.



Предвидени са няколко средства за правна защита, които търговецът, нарушил разпоредбите, да предостави на засегнатите потребители: обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената или възстановяване на платената цена.



Предложеният законопроект има за цел да преодолее установените недостатъци в механизма за колективна защита на потребителите, като създаде специален режим за предявяване на искове за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, и на искове за средства за правна защита.



Създава се специална уредба за предявяване на представителните колективни искове.



Разширява се кръгът на квалифицираните организации, имащи право да предявяват такива искове, като иск за средства за правна защита ще могат да предявяват не само сдруженията на потребителите, както е до момента, но и Комисията за защита на потребителите и квалифицирани организации, определени от държавите - членки на Европейския съюз, за предявяване на трансгранични представителни искове.



Законопроектът предвижда също спиране на давностните срокове за предявяване на иск, тоест давност няма да тече, докато трае съдебният процес него или забрана на практики.



Промени се правят и в Гражданския процесуален кодекс с новата глава тридесет и трета "а“ "Производство по представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите“. Те предвиждат извършване на контрол от съда за наличие на конфликт на интереси при предявяване на иск.



В случаите, когато той се финансира от трето лице, съдът ще проверява за наличието на конфликт на интереси и дали финансиращото лице има икономически интерес от предявяването на иска или от изхода по делото, дали не оказва влияние върху решенията на ищеца и други допълнителни изисквания.



Законопроектът предвижда възможност за ранно отхвърляне от съда на иска, който е очевидно неоснователен. Съгласно предложението, преди вземане на решение съдът предоставя възможност за представяне на аргументи от страните, като отхвърля иска, когато той е очевидно неоснователен, след изтичане на срока за отговор и преди откритото заседание.



С предложения законопроект се установяват задължителни изисквания за изземване на опасни продукти от потребителите и предоставяне на информация на потребителите в случаите на изземване на опасни продукти, пише pariteni.bg. Предоставят се правни средства за защита на потребителите в случаи на изземване на опасни продукти: предоставя се право на потребителите на ефективно средство за правна защита (ремонт, замяна, възстановяване на платените средства).