Всяка първа сряда от месеца народните представители да бъдем проверявани с полеви тестове. Както всички български граждани. Такова предложение направи депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.При положителен резултат - отстраняване от три заседания и без заплата. "За да отхвърлим или потвърдим вината, ще се подлагаме на кръвен тест", добави Божанков."Докато не решим окончателно проблема с полевите тестове, редно е същите правила да важат и за нас. Да видим", написа още той във Facebook.