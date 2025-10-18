ЗАРЕЖДАНЕ...
Предложение: Всяка първа сряда от месеца народните представители да бъдат проверявани с полеви тестове
© Булфото
При положителен резултат - отстраняване от три заседания и без заплата. "За да отхвърлим или потвърдим вината, ще се подлагаме на кръвен тест", добави Божанков.
"Докато не решим окончателно проблема с полевите тестове, редно е същите правила да важат и за нас. Да видим", написа още той във Facebook.
