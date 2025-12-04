Гроздан Караджов подчерта, че отсечката е ключова за трансграничната свързаност, военната мобилност и развитието на европейския коридор "Балтийско море – Черно море – Егейско море“.
Предложението за Механизъм за свързване на Европа за следващата финансова рамка на ЕС предвижда 51 млрд. евро за трансгранична инфраструктура и проекти за военна мобилност. България вече успя да включи участъка София-Скопие като ключово трасе от Коридор 8 в списъка с проекти по този инструмент.
Вицепремиерът Караджов акцентира и върху значението на законодателните предложения в Пакета за техническата изправност на превозните средства за пътната безопасност. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.
"Подкрепяме въвеждането на по-високи и хармонизирани европейски изисквания, особено по отношение на превозните средства, които подлежат на задължителни периодични технически прегледи, както и за данните от километражите. Това е важен инструмент в борбата с измамите“, заяви той. Караджов припомни, че България вече поддържа национален регистър с показанията на километражите за всички превозни средства.
Той подчерта, че страната ни е въвела ежегодни технически прегледи на всички МПС, включително на тези над 10 години – мярка, която надвишава изискванията в приетите днес текстове.
В дискусия за размерите и максимално допустимите маси на някои пътни превозни средства вицепремиерът подчерта позицията на България като транзитна държава да не бъдат надхвърляни съществуващите параметри, за да бъде защитена пътната инфраструктура и гарантирана безопасността.
Предложение: ЖП линията Русе–Горна Оряховица да се включи за финансиране в Механизма за свързване на Европа
