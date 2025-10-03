Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Предложиха удължаване на маршрутния продукт за пренос на газ към Украйна
Автор: Емануела Вилизарова 12:51Коментари (0)38
© Булгартрансгаз
"Булгартрансгаз“ ЕАД, съвместно с газопреносните оператори на Гърция, Румъния, Молдова и Украйна предлагат удължаване до края на газовата година 2025/2026 на маршрутния продукт за пренос на газ от Гърция до Украйна. Това стана ясно по време на среща на компаниите в гръцката столица Атина, в която участва изпълнителният директор на българския газопреносен оператор Владимир Малинов.

"Разработеният в дух на солидарност с Украйна продукт, е реална мярка за подобряване енергийната сигурност и гарантиране на достъпни енергийни доставки. По този начин Украйна ще може да получава природен газ от надеждни източници, включително и от САЩ, в изпълнение на политиката за увеличаване дела на американския втечнен природен газ в региона“, заяви Малинов. По думите му механизмът, предложен на регионалния пазар по прозрачен и недискриминационен начин, позволи резервации на капацитет по маршрута от Гърция, през България, Румъния и Молдова, до Украйна на конкурентни цени.

Припомняме, че през месец май т. г. "Булгартрансгаз“, съвместно с "ДЕСФА“, "Трансгаз“, "ВестМолдтрансгаз“и "Газов оператор на Украйна“ създадоха и предложиха на пазара маршрутен продукт за пренос на газ от Гърция до Украйна с отстъпка. Той беше достъпен за периода юни-октомври 2025 г. за всички участници на пазара. Това позволи на Украйна да осигури част от необходимите количества природен газ за настоящия зимен сезон от разнообразни източници през Трансбалканския маршрут.

Операторите предлагат удължаването на действието на маршрута на база на обратната връзка, получена през последните месеци от участниците на пазара. В рамките на срещата операторите подписаха съвместно писмо до регулаторите в съответните държави, с което призовават за срочно одобрение на продукта. Това съобщиха от дружеството.

"Решението, което предлагаме ще допринесе в значителна степен за намаляване риска от потенциална енергийна криза в Украйна, както и за преодоляване негативните последици за регионалния пазар - на газ и електроенергия през предстоящия зимен сезон и следващия нагнетателен сезон“, каза Владимир Малинов. "Маршрутният продукт се основава на използването на диверсифицирани източници на газ в съответствие с европейските правила и изисквания за конкуренция, устойчивост и солидарност“, категоричен бе той.

Владимир Малинов проведе среща и с представители на посолството на САЩ в Атина като ги запозна с напредъка по Вертикалния газов коридор, както и с подробности по маршрутния продукт.

Още по темата: общо новини по темата: 4
26.04.2024 »
14.03.2024 »
11.05.2023 »
04.04.2023 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
10:28 / 02.10.2025
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!
10:07 / 01.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
12:01 / 01.10.2025
Телефоните пропищяха: Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение в цяла България
Телефоните пропищяха: Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение в цяла България
11:16 / 01.10.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Кабинетът "Желязков"
Закупуване на самолети F-16
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: