Предложиха удължаване на маршрутния продукт за пренос на газ към Украйна

© Булгартрансгаз "Булгартрансгаз“ ЕАД, съвместно с газопреносните оператори на Гърция, Румъния, Молдова и Украйна предлагат удължаване до края на газовата година 2025/2026 на маршрутния продукт за пренос на газ от Гърция до Украйна. Това стана ясно по време на среща на компаниите в гръцката столица Атина, в която участва изпълнителният директор на българския газопреносен оператор Владимир Малинов.



"Разработеният в дух на солидарност с Украйна продукт, е реална мярка за подобряване енергийната сигурност и гарантиране на достъпни енергийни доставки. По този начин Украйна ще може да получава природен газ от надеждни източници, включително и от САЩ, в изпълнение на политиката за увеличаване дела на американския втечнен природен газ в региона“, заяви Малинов. По думите му механизмът, предложен на регионалния пазар по прозрачен и недискриминационен начин, позволи резервации на капацитет по маршрута от Гърция, през България, Румъния и Молдова, до Украйна на конкурентни цени.



Припомняме, че през месец май т. г. "Булгартрансгаз“, съвместно с "ДЕСФА“, "Трансгаз“, "ВестМолдтрансгаз“и "Газов оператор на Украйна“ създадоха и предложиха на пазара маршрутен продукт за пренос на газ от Гърция до Украйна с отстъпка. Той беше достъпен за периода юни-октомври 2025 г. за всички участници на пазара. Това позволи на Украйна да осигури част от необходимите количества природен газ за настоящия зимен сезон от разнообразни източници през Трансбалканския маршрут.



Операторите предлагат удължаването на действието на маршрута на база на обратната връзка, получена през последните месеци от участниците на пазара. В рамките на срещата операторите подписаха съвместно писмо до регулаторите в съответните държави, с което призовават за срочно одобрение на продукта. Това съобщиха от дружеството.



"Решението, което предлагаме ще допринесе в значителна степен за намаляване риска от потенциална енергийна криза в Украйна, както и за преодоляване негативните последици за регионалния пазар - на газ и електроенергия през предстоящия зимен сезон и следващия нагнетателен сезон“, каза Владимир Малинов. "Маршрутният продукт се основава на използването на диверсифицирани източници на газ в съответствие с европейските правила и изисквания за конкуренция, устойчивост и солидарност“, категоричен бе той.



Владимир Малинов проведе среща и с представители на посолството на САЩ в Атина като ги запозна с напредъка по Вертикалния газов коридор, както и с подробности по маршрутния продукт.