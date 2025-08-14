ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предотвратиха нерегламентиран превоз на животни и месо през "Кулата"
При инспекцията беше установено, че в превозното средство се намират 7 броя овце и 1 брой коза (пръч), както и 20 кг овчи разфасовки месо, всички без идентификационна и здравна маркировка и без придружаващи ветеринарномедицински документи.
Превозното средство не е регистрирано за транспорт на живи животни и храни от животински произход. По разпореждане на официалния ветеринарен лекар, с оглед предотвратяване на разпространение на заразни заболявания, животните бяха евтаназирани, а месото – унищожено по установения ред.
На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение. Българската агенция по безопасност на храните припомня, че нерегламентираното транспортиране на животни и продукти от животински произход без документи, удостоверяващи здравния им статус и произход, крие сериозни рискове за здравето на хората и животните, както и за безопасността на храните. БАБХ призовава гражданите при установяване на нарушения и нередности да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99.
