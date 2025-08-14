Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Предотвратиха нерегламентиран превоз на животни и месо през "Кулата"
Автор: Десислава Томева 18:52Коментари (0)62
©
илюстративна снимка
След постъпил сигнал от служител на "Гранична полиция“ през днешния ден за спрян в района след ГКПП "Кулата“ миниван, превозващ живи животни и месо, екип на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград извърши незабавна проверка на място.

При инспекцията беше установено, че в превозното средство се намират 7 броя овце и 1 брой коза (пръч), както и 20 кг овчи разфасовки месо, всички без идентификационна и здравна маркировка и без придружаващи ветеринарномедицински документи.

Превозното средство не е регистрирано за транспорт на живи животни и храни от животински произход. По разпореждане на официалния ветеринарен лекар, с оглед предотвратяване на разпространение на заразни заболявания, животните бяха евтаназирани, а месото – унищожено по установения ред.

На водача на превозното средство е съставен акт за установяване на административно нарушение. Българската агенция по безопасност на храните припомня, че нерегламентираното транспортиране на животни и продукти от животински произход без документи, удостоверяващи здравния им статус и произход, крие сериозни рискове за здравето на хората и животните, както и за безопасността на храните. БАБХ призовава гражданите при установяване на нарушения и нередности да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
16:58 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
10:40 / 12.08.2025
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
20:29 / 12.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
Удариха престъпно сдружение
Туризъм
Колективната отбрана на Европа
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: