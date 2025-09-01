Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен в България

© Булфото Полетът на Урсула фон дер Лайен от ЕС засегнат от предполагаемо руско заглушаване на GPS в България, пише Financial Times.



Самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен загуби достъп до GPS навигационните услуги, докато се приближаваше към летището в Пловдив в неделя, което принуди пилотите да кацнат, използвайки хартиени карти.



Служители, запознати с инцидента, твърдят пред The Financial Times, че той се разглежда като предполагаема руска намеса.