|Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен в България
Самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен загуби достъп до GPS навигационните услуги, докато се приближаваше към летището в Пловдив в неделя, което принуди пилотите да кацнат, използвайки хартиени карти.
Служители, запознати с инцидента, твърдят пред The Financial Times, че той се разглежда като предполагаема руска намеса.
Според един от служителите "GPS сигналът в цялата зона на летището се e изключил. Самолетът кръжеше близо час, преди пилотът да реши да кацне ръчно, използвайки хартиени карти."
Служителят определи прекъсването като "безспорна намеса". Прекъсването е свързано със заглушаване на GPS сигнали, практика, която предотвратява или изкривява сателитната навигация. Първоначално използвана за военна и разузнавателна защита, подобна намеса сега все по-често се отчита като инструмент за нарушаване на комуникацията.
Фон дер Лайен пътува от Варшава до Пловдив, за да се срещне с българския премиер Росен Желязков и да посетят най-голямото държавно военно предприятие в страната ВМЗ - Сопот.
