|Предприемач: Цените на жилищата може да паднат, ако се строи повече
"Визуалните впечатления за презастрояване често са подвеждащи, защото хората гледат новите сгради по големите булеварди в столицата и другите големи градове, но общата картина е различна“, обясни той телевизия Euronews Bulgaria.
Според Шопов българските градове все още предлагат значителни зелени площи, а за доказателство асоциацията дори обяви награда от 5 хиляди лева за този, който успее да посочи по-малко застроен и по-зелен град с население над 1 милион души от София.
Георги Шопов подчерта, че в България цените на имотите се определят основно от търсенето и предлагането.
"Търсенето е много голямо. Ако се строи повече, цените могат да паднат – това е единственият пазарен механизъм. Хората купуват жилища, позволяват си ги, тук няма "балон““, посочи той.
По думите на Шопов, проблемите като трафик и натовареност са типични за всички големи градове в страната. Те не могат да бъдат напълно елиминирани, но могат да бъдат ограничени чрез по-смели политики.
"В Западна Европа тези трудности се усещат по-малко заради регулации като високите данъци върху автомобилите, които намаляват движението“, допълни той.
