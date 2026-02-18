Bloomberg.
"Не си научихме урока, че имотите са мястото, където се съхранява огромна част от националното богатство“, подчерта Господинов.
"Начинът, по който се извършват сделките у нас, и липсата на достатъчно гаранции създават огромни рискове за всички участници.“
"Имот не се краде тухла по тухла, а с документи. Липсата на достатъчно гаранции създава огромни рискове за всички участници.“
Той посочи, че измамите често се свързват с т.нар. "брокери“, без да се поставя въпросът за ролята на нотариусите и контролните механизми.
Според Господинов ограниченият достъп до Търговския регистър и имотните данни не подобрява сигурността, а я влошава, след като сега информацията недостъпна за масовия човек, а и за почти всички участници в сделката. Сериозен проблем е и липсата на вписване на предварителните договори.
"Аз мисля, че сме единствата държава в Европа, в която няма следа, докато сделката не стигне на нотариус, че този имот въобще е излязъл за продажба.“
Това позволява един и същ имот да бъде продаден няколко пъти, без да има публична информация за движението му. В други държави още при депозит се прави регистрация в публичен регистър, която практически елиминира двойните продажби, посочи гостът и даде пример с Полша.
При покупките на имоти в строеж рисковете се натрупват още от началото – липса на гаранции, плащания в брой и сделки на данъчни оценки, а инвеститорът държи да преговаря сам, без посредници.
"Грешките започват още там, където се създава имотът. Още в началото се допуска една неточност, която после се мултиплицира при покупки, продажби, препродажби, наеми, деклариране, различни оценки и проблеми за банките при финансиране. Всички сме се адаптирали към този дефектен модел, вместо държавата да го реши.“
Събеседникът настоя и за създаване на регистър на брокерите и минимални професионални изисквания.
"Всеки може да се представи за брокер. Това е абсурдно при пазар с такава стойност.“ Според предприемачът най-важното правило за всеки един инвеститор в имоти е да се разчита на специалисти.
Допълнителен проблем е разминаването между данъчни оценки и пазарни цени. "У нас да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално.“
В други държави, като Исландия, оценките се актуализират автоматично според пазара, което намалява изкривяванията и нелоялните практики.
