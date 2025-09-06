ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Живее в Малта, но все по-често може да бъде срещнат и в Банско - място, което според него се е превърнало в истински рай за работещите дистанционно и за техните семейства.
"Това, което открих в Банско през 2021, е удивително място, където човек може да работи дистанционно, особено когато става дума за семейство работещи дистанционно. Хората ми казаха, че Банско не е място за деца и кучета и аз всъщност им казах; Напротив, точно обратното е. Това е райско кътче, има природа, хората обожават децата там, а децата обожават да са там", коментира Гердес.
За него дистанционната работа е нещо напълно естествено още от ранните му години в телекомуникациите. Гердес вярва, че всеки може да работи отдалечено - дори телевизионно студио е възможно да функционира напълно онлайн, стига да има оптични кабели.
"Това, което виждате в офисите всъщност - експертите на Уолстрийт преди 2 години, след идиотщината Ковид-19, заявиха, че офисите са лукс, защото хората по-скоро биха работили от вкъщи или от някакво пространство за споделена работа, но някъде, където са по-близо до своето семейство, с приятели, до природата. Ако сте по-близо до приятели, семейство и природа, се чувствате по-здрави", каза още Гердес пред Bulgaria ON AIR.
Историята му като предприемач започва още като тийнейджър, когато със съмишленици започват да продават факс машини и телефонни секретари. Те не мислели, че изграждат телекомуникационна компания, но продуктите им давали на хората нещо безценно - повече свобода.
А именно свободата, според него, е движещата сила на всяка иновация.
Гердес смята, че технологиите и изкуственият интелект са като нож - могат да се използват както за добро, така и за зло. Ключът е в това да укрепим семейния модел и да създадем условия, в които иновациите служат на хората, а не обратното.
