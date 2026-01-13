Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, една година няма да стигне за обмяна на парите
©
"На този етап най-големи затруднения предизвиква смяната на лева с евро. Търговците масово връщат в лева, а в банките на много места процедурата е затруднена и се получават опашки", каза Николов в ефира на bTV.
Миналата седмица асоциацията е направила експресно проучване, при което са посетени 10 банки в София.
"Натъкнахме се на учудващи подходи. Четири от 10 банки правят нещата лесно и гладко, а при останалите или се събира ненужна лична информация, или се попълват ненужни декларации", разказа Богомил Николов.
"Най-фрапантният случай в една от банките беше, когато ни насочиха към интернет страницата, откъдето да си изтеглим три формуляра, да ги разпечатаме, да ги попълним, отново да се върнем в банковия клон и втори път да чакаме на опашката", каза още той.
"Това отказва всеки човек и той отива със 100-левката обратно в магазина, за да смени парите. Там му връщат ресто в лева и така, ако продължаваме, няма да ни стигне една година да обменим парите", посочи Богомил Николов.
"Тази ситуация очевидно е проблем, защото това ще забави изтеглянето на старата валута от обращение. Всеки се опитва да бяга от тази отговорност и когато законът не е достатъчно строг, вероятно щеше да има повече съобразяване с тази норма. В момента търговците правят каквото си искат", коментира Николов.
Той отправи призив към БНБ да направи указания към търговските банки, за да може по-лесно да става обмяната на валута.
По думите му цените се закръглят и нагоре, и надолу. Най-фрапиращият случай за него е при детските атракциони, които работят с монети. Там масово закръглянето е по две.
"Един лев става едно евро. Тези търговци само ще загубят, защото по-малко родители ще могат да си позволят такава огромна сума за 30 секунди въртележка", коментира Николов.
Още по темата
/
Драгомир Драганов: Приемането на еврото не е просто смяна на валута - то е тест за институционална зрялост
09:59
Парадокс: Да ти спрат колата от движение заради неплатени данъци, които не можеш да платиш защото системата не работи
09:37
След въвеждането на новата валута: Координационният център за еврото с последни данни за ценовата динамика
08:43
"Активни потребители": В някои банки се събира ненужна лична информация на хората заради еврото
12.01
Пореден случай на фалшификация: Продавач откри невалидна банкнота от 200 евро в оборота на хранителен магазин
11.01
Ние, потребителите: Ако върнатото ресто не е точно, клиентът трябва да настоява на място да бъде коригирано
11.01
Още от категорията
/
Адвокат за правния хаос при сметките за парното: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:12
Социолог за Румен Радев: Ако реши да слезе на политическата сцена, по-добре е да се яви на предсрочни парламентарни избори, не на местни
12.01
Евродепутатът Радев с резерви към 100-процентен машинен вот: Не трябва по никакъв начин да застрашаваме сигурността и честността на вота
12.01
КЗП глобява мобилен оператор с 50 000 евро за неправомерно спиране на услуги на редовен потребител
12.01
Докладът за състоянието на националната сигурност бе приет на заседание на Съвета по сигурност към МС
12.01
Съюзът на международните превозвачи: Засега загубите от блокадите на гръцките фермери са в размер на милиони евро
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.