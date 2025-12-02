"Това, което предлагаме, е запазване на данъчно-осигурителния модел, докато нямаме ясна национална стратегия за необходимите реформи, така че да направим живота на всеки български гражданин по-добър. Тази енергия, която вчера видяхме, трябва да използваме в посока на това да отговорим на всички очаквания на българското общество, да харчим толкова, колкото изкарваме и в години, в които имаме икономически растеж, да заделяме средства "за черни дни“. Това каза председателят на БСК Добри Митрев при откриването на срещата в Министерството на финансите с участието на работодателските и синдикалните организации във връзка с рестарта на бюджетната процедура за 2026 г.Председателят на БСК призова "да преосмислим онази част от необходимите ни средства, за които ще търсим дълг. Този дълг, ако към днешна дата ни се вижда необходим и полезен, за да работим по-добре като общество, ще бъде плащан от поколенията след нас. Добрите родители не оставят на децата си задължения, а наследство и ценности“."Нашият призив е всички политически сили – и в управлението, и в опозицията, да загърбете тяснопартийните си интереси, да погледнете на проблемите на хората като на общи проблеми на цялата ни държава, на цялата ни икономика и да работим държавнически в интерес на цялото общество“, призова Добри Митрев.