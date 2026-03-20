Централната избирателна комисия, след като изтече срокът за регистрация на кандидатските листи, извършва проверка на всички регистрирани кандидати. Съгласно Изборния кодекс един кандидат може да бъде регистриран само от една партия или коалиция и в не повече от два изборни района. Това коментира пред bTV председателят на ЦИК Камелия Нейкова."Имаше кандидати, които бяха регистрирани в нарушения на това правило. И Централната избирателна комисия обяви за недействителна съответната регистрация. По принцип се взема предвид първата по време регистрация. А когато е в повече от два изборни района - първите две регистрации по време“, обясни тя.По думите и такива случаи в нарушение са били 4 или 5."Всеки избирател трябва да се провери. На нашата интернет страница има такава функционалност. Всеки избирател може да направи проверка дали фигурира в нечия подписка - на някоя партия или коалиция. Тази функционалност продължава да работи, включително и до края на изборите. Избирател, който установи, че фигурира в подписка, но той знае, че не е положил подпис и не е подкрепил тази партия или коалиция, може да подаде сигнал или жалба до Комисията за защита на личните данни. В ЦИК постъпи един такъв сигнал", коментира Камелия Нейкова.Тя припомни, че тези избори ще бъдат осмите избори за народни представители от 2021 година досега."Като вземем предвид и изборите за президент, вицепрезидент, за местна власт, за членове на Европейския парламент - в тези пет години сме в непрекъснат изборен цикъл. А ако посочим и множеството частични и нови избори за кметове и общински съветници, които са повече от 130 общо, това е един непрекъснат изборен процес", коментира председателят на ЦИК."Много е важно избирателите да направят проверка дали фигурират в избирателните списъци, защото към настоящия момент те все още са предварителни. Ако избирател установи, че не фигурира в избирателния списък, незабавно да се обърне към общината, да провери каква е причината той да не е включен и да подаде съответното заявление, ако отговаря на изискванията на закона“, посочи тя."Проверката може да се извърши много лесно на интернет страницата на главна дирекция ГРАО по единен граждански номер. Всеки избирател може да провери в коя секция ще гласува. Ако няма информация за него, трябва да отиде в общината по постоянния си адрес, за да направи тази проверка. Другото важно нещо, което избирателите трябва да знаят - до 4 април тези от тях, които желаят да гласуват по настоящ адрес, да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес в общината по настоящия си адрес. Настоящ адрес не се нарича мястото, на което живея просто, настоящият адрес трябва да бъде регистриран в общината“, допълни Камелия Нейкова."Имаме уверението на министър Шарков, че видеонаблюдението технически ще бъде осигурено във всички избирателни секции. Съвместно с министерството ще работим така, че секционните избирателни комисии да имат много подробни указания как се работи с устройството за видеонаблюдение, което е елементарно", заяви още тя."Това е един обикновен мобилен телефон с една стойка, с които се работи изключително лесно. Освен ако не се прави нарочно, всеки от нас знае как да постави телефона така, че да има видимост, а не да се вижда тавана, пода или прозореца на помещението. Но и такива указания ще бъдат дадени", посочи председателят на ЦИК.Нейкова обясни, че всички бюлетини ще се поставят в бял чувал. А всички останали помощни материали - ножички, линийки, фенерчета - в черен чувал.