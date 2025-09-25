ЗАРЕЖДАНЕ...
|Председателят на Фармацевтичния съюз каза защо цяла община може да остане без лекарства
"Има проект, който в момента е внесен в Комисия по здравеопазване в Народното събрание от Министерски съвет, в който на практика се обезличава договарянето между съсловната организация Български фармацевтичен съюз и НЗОК", каза в ефира на NOVA News председателят на Съюза Димитър Маринов.
Според него предложените законодателни промени крият рискове, които пряко биха засегнали хората, особено в малките населени места.
“От 2010 година има такова договаряне, което многократно подобри условията за работа със Здравна каса. Много повече аптеки работят с нея заради това договаряне. Разви се дигитализацията, контролът в реално време, много повече пациенти имат достъп до лекарства", обясни Маринов.
“И сега изведнъж се появяват едни текстове, с които на практика се предлага Касата, ако няма договаряне с Фармацевтичния съюз, да си пише какъвто си поиска договор. За нас е непонятно. Ние дори не знаем кой стои зад това нещо. Имахме разговор със заместник-министъра на здравеопазването доц. Стефановски. Очакваме НЗОК да се противопостави на тези текстове. Няма никаква обективна причина. Досега винаги е имало подписан договор, никога не сме оставяли пациентите без лекарства", коментира председателят.
По думите му според промените само едната страна ще пише договора, което означава, че няма да има никакво развитие по него.
“Много малко аптеки ще искат да работят с НЗОК и ще се върнем до едни нива от преди 2008 година. Пациентите ще имат по-малък достъп до лекарствени продукти", добави той.
“Може цяла община да остане без лекарства, ако единствената аптека няма желание да работи при такива условия. Може този, който пише договора, да постави такива условия, че само определени играчи да могат да сключват договор с Касата. Може би това е целта", смята Маринов.
Той каза, че от следващата седмица започват преговорите с НЗОК.
“Те винаги са завършвали с резултат. Такива подобни текстове, ограничаващи преговорите, има за други съсловни организации, които договарят цени и обеми на дейности, които Касата заплаща. Фармацевтичният съюз нито договаря цени на лекарствени продукти, нито договаря какъв обем лекарства ще бъдат закупени от НЗОК. Договаряме единствено условия и ред - как Касата контролира, проверява, кога и при какви условия заплаща, как работят аптеките. Ние няма как с нашето договаряне да пробием бюджета на НЗОК, ако това е било опасението на някого", допълни председателят на Фармацевтичния съюз.
