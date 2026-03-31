Рая Назарян в Киев. Тя ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча.
Форумът, организиран от Върховната рада, ще започне с възпоменателна церемония в църквата "Свети Андрей“ в памет на жертвите от клането в Буча. В програмата на посещението на председателя на парламента са предвидени и срещи във Върховната рада на Украйна в Киев.
В събитието ще вземат участие председатели и членове на ръководствата на национални парламенти на страни членки на ЕС, Молдова, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и на Европейския парламент, Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на ОССЕ.
Сред основните теми, които ще дискутират участниците в срещата, ще бъдат хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия и енергийната сигурност в контекста на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна.
