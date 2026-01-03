Сподели close
Силен южен вятър, слаб снеговалеж, намалена видимост и повишена влажност в Алпийски и Преходен пояси на Пирин.

Наличие на акумулации в Алпийски пояс на изолирани места. Да се избягват акумулациите под билата и негативните форми.

Благоприятни условия за туринг по долината към х. Вихрен. За това съобщават от "Пирин планина – Банско" и предупреждават за лавинна опасност.

– Алпийски - 3

– Преходен - 2

– Горски - няма данни

Тенденцията е за запазване на нивата днес.