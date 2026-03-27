Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В алпийския и преходния пояс в района на Седемте рилски езера лавинната опасност е повишена поради активен пренос на сняг и формиране на нови вятърни плочи върху персистентен слаб слой (Алпийски З/ЮЗ). За това съобщават от Avalanche Bulgaria.

Продължилият през нощта силен южен вятър със слаб снеговалеж води до допълнително натрупване върху ветрови и слънчеви кори, локално влошава стабилността и повишава риска от лавинни изтичания по стръмни подветрени склонове.

През деня се очаква умерен до бурен южен вятър, постепенно отслабващ, съпроводен с нова снежна покривка от около 10/15 см.

Степен на лавинна опасност:

Алпийски - 3

Преходен - 3

Горски - 1