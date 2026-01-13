Предупредиха за опасност от лавини дори в горската част на Пирин
Степен на лавинна опасност за 13.01.2026:
Алпийски - 3
Преходен - 3
Горски - 1
Тенденцията е за повишаване на нивата днес с напредване на деня.
Адвокат за правния хаос при сметките за парното: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
10:12
10:12
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
09:22
09:22
Скиор загина в Пирин
12.01
12.01
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
10.01
10.01
