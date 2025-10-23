ЗАРЕЖДАНЕ...
Предвиждат драстично увеличение на данък сгради
Според източници, в момента Министерството на финансите и общините правят разчети по няколко варианта за повишение, като идеята е увеличението да бъде "възможно най-безболезнено“ за гражданите. Основният мотив е ясен – пазарните цени на имотите са скочили значително, а съответно и реалната стойност на жилищата далеч надхвърля данъчната им оценка.
Едно от предложенията предвижда базисната данъчна стойност, която участва във формулата за изчисляване на данъчната оценка, да се индексира според ръста на цените на жилищата, отчитан от Националния статистически институт. Това би довело до автоматична актуализация на данъчните оценки и съответно – до по-висок данък сгради.
От БСП настояват евентуалното увеличение да бъде диференцирано – според местоположението и типа на имота. По думите им, няма как жител на малък град да плаща същия процент повишение като собственик на имот в центъра на София.
От ГЕРБ и ИТН обаче твърдят, че именно такава диференциация е предвидена в разчетите, тъй като пазарната цена на жилище в столицата, в покрайнините или в провинцията е коренно различна.
Партньорите в управлението са били единодушни, че няма да има промяна в плоския данък – нито въвеждане на прогресивно облагане, каквото предлага БСП, нито увеличение на данъка върху печалбата на фирмите от 10% на 12%.
От ГЕРБ уверяват, че бюджетът за 2026 г. може да се балансира без увеличение на преките данъци, стига да има по-стриктно събиране на приходите, както и повишаване на данък сгради и осигурителните прагове.
Социалната политика също се очертава като поле на напрежение. БСП са категорични, че няма да отстъпят от "швейцарското правило“ за увеличение на пенсиите, което предвижда повишение с 50% от инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход.
От ГЕРБ обаче предлагат редакция – увеличение от 5%, вместо изчисления по правилото процент, което според социалистите би ощетило пенсионерите. "Готови са да ни накарат да ходим по цървули“, коментираха остро от БСП.
Проектобюджетът за 2026 г. се очертава като баланс между фискална дисциплина и социален натиск. Най-вероятната мярка за осигуряване на повече приходи остава увеличението на данък сгради, което би засегнало всички собственици на имоти, след повече от десетилетие без промяна в данъчните оценки.
