ЗАРЕЖДАНЕ...
Премиерът: До утре е срокът България да представи пред ЕК първия бюджет на страната ни в евро
©
Темата беше коментирана днес от премиера Росен Желязков в Брюксел, където той представя страната ни на срещата на върха на европейските лидери.
"Ако до 24 ние не консултираме бюджета, Брюксел ще направи своите калкулации на база на действащото законодателство, без политики, които бихме предложили. Така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на бюджета“, обяви премиерът, цитиран от bTV.
Още по темата
/
Силвия Георгиева: Макрорамката, която НСОРБ представи пред МФ, е с 13% ръст на общата субсидия за общините за Бюджет 2026
21.10
Михаил Кръстев: Има реална опасност от вдигане на данъците, а това би се отразило пагубно върху българската икономика и бизнес
20.10
Шарков: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%. Голяма част от нейната тежест се пада върху 1,67 млн. души
20.10
Любомир Каримански: БВП расте, в същото време дефицитът ни расте, което е абсолютно ненормално
18.10
Бивш министър на икономиката: По-лошо от това да се взима дълг, с който да се плащат пенсии, няма
17.10
БСП–ОЛ, КНСБ и КТ "Подкрепа": Приемане на държавния бюджет за 2026 г. е от ключово значение предвид въвеждането на еврото
16.10
Проучване на Синдикат "Образование": 88% от учителите биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати
13.10
Предложение: Държавата да поема здравните вноски на работници, изпаднали в определена ситуация
13.10
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
11.10
Още от категорията
/
Икономистите категорични: Не подкрепяме идеята държавата да фиксира възнагражденията на всички работещи в сектор "Здравеопазване"
20:24
Президентът Радев: България и Виетнам следва да задълбочават икономическото си сътрудничество отвъд търговията
19:40
Явор Куюмджиев: Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" ще доведе до неочаквани сътресения
19:18
Караджов: Железопътните депа в София, Пловдив и Горна Оряховица ще бъдат основните бази за поддръжка и съхранение на новите влакове
15:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.