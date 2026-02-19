Андрей Гюров ще се срещне с представители на студентите, участвали в протестите през декември 2025 година.
В хода на разговора, който ще се състои по тяхно искане, ще бъдат обсъдени предстоящите предсрочни парламентарни избори. Срещата ще се проведе в петък, 20 февруари, от 10 часа.
Премиерът Гюров се среща със студентите, участвали в протестите през декември
