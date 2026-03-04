Премиерът: Имаме достатъчно количество нефт, закупени преди цените на световните пазари да започнат да се повишават
©
Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на зеседание на Министерски съвет във връзка със ситуацията в Близкия изток и цените на горивата.
Премиерът изтъкна още, че в рафинерията в Бургас има достатъчни количества нефт, закупени преди началото на конфликта – преди цените на световните пазари да започнат да се повишават. За да се отрази този скок върху цените у нас, трябва да се направят нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо, посочи Гюров.
Министър-председателят обърна внимание, че ако има прибързано покачване на цените, то няма да е резултат от физически недостиг или от реално отражение на световните пазари, а от непазарно поведение. Вече сме виждали как страхът може да създаде криза там, където тя не съществува - помним как една партийна младежка организация си снима колите на бензиностанция и пазарът реагира не на реалността, а на внушения, отбеляза Гюров.
Премиерът беше категоричен, че няма да бъде допуснато българските граждани да плащат цената на политически внушения, изкуствена паника или непазарно поведение. Очаквам от всички институции бърза информация и решителни действия. Държавата няма да допусне страхът да се превърне в инструмент за печалба за малцина за сметка на всички останали, заяви още Гюров.
Още по темата
/
Давид Леви: Да се водят преговори със сегашното управление на режима е все едно да се преговаря с Хитлер след загубата му в битката при Сталинград
04.03
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецесия, но засега не е основният сценарий
04.03
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният вариант за защита на нашата територия
04.03
Костадинов: Само "Възраждане" може да води преговори с Иран, за да не се допусне атаката срещу България
04.03
Министърът на отбраната е призовал Гюров да свиква спешен съвет по сигурността заради ескалация на конфликта в Близкия изток
04.03
Още от категорията
/
Бойко Борисов: България има нужда от ясна енергийна стратегия и активна роля в гарантирането на енергийната сигурност на Европа
04.03
Георги Георгиев: България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ
04.03
Министър Щонова за високите сметки за ток: Ще мобилизираме всички държавни инструменти. В контакт сме с КЕВР
04.03
Слави Трифонов: Не е ли повече от ясно, че служебният министър на земеделието Иван Христанов нарушава законите, правилата и морала?
04.03
Министерството на отбраната получава над 3 млн. евро допълнително за оборудване за бреговата охрана
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш енергиен министър: Битовият ток остава без промяна, за бизне...
21:05 / 04.03.2026
Нейнски: Непосредствена заплаха за България на този етап няма
20:10 / 04.03.2026
Юлиан Войнов: Конфликтът в Близкия изток може да доведе до рецеси...
19:40 / 04.03.2026
КЗК препоръча незабавни действия от кабинета на пазара на горива
18:18 / 04.03.2026
МВнР: Усилията ни са съсредоточени за извеждане на българите от Б...
17:26 / 04.03.2026
Запрянов: Иранският режим не се съобразява, НАТО е най-сигурният ...
17:25 / 04.03.2026
Актуални теми
Mufck
на 04.03.2026 г.
Защо тогава цените от днес се вдигнаха?ОМВ от 1,25 евро на 1,28??
Mufck
на 04.03.2026 г.
А защо цените вече се вдигнаха??ОМВ вчера А95-1,25евро,днес 1,28евро.Кого лъжете безхаберници.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.