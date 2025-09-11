ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО
Премиерът определи случилото се като абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз от една страна и между Русия и членовете на НАТО. Дават се все повече аргументи за това, около което ние в Коалицията на желаещите се обединяваме - че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да пресече всякакви опити на провокации и на агресия, отбеляза Желязков.
В отговор на въпрос от медиите министър-председателят заяви, че към момента няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО. Премиерът Желязков посочи също така, че през вчерашния ден се е провела среща на ниво постоянни представители. Обсъден е въпросът както за оценката, така и за координация по отношение на позицията на съюзниците в Алианса, нашата позиция е ясна тя е в съгласие с останалите, добави Желязков и заяви, че на този етап няма предвидена среща на друго ниво.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: