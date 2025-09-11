Новини
Премиерът: Няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО
Автор: Петър Дучев 14:23Коментари (0)86
© Булфото (архив)
Осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша, което считаме за непровокирано и същевременно изразяваме решителността на Алианса да предприеме всички необходими действия, които и договорът предполага. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти по повод навлизането на руски дронове на полска територия.

Премиерът определи случилото се като абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и държавите от Европейския съюз от една страна и между Русия и членовете на НАТО. Дават се все повече аргументи за това, около което ние в Коалицията на желаещите се обединяваме - че трябват сериозни гаранции за сигурност на Европа, за да е ясно, че Съюзът има необходимата отбранителна готовност и възможност да пресече всякакви опити на провокации и на агресия, отбеляза Желязков.

В отговор на въпрос от медиите министър-председателят заяви, че към момента няма основание за активиране на член 5 от Договора за НАТО. Премиерът Желязков посочи също така, че през вчерашния ден се е провела среща на ниво постоянни представители. Обсъден е въпросът както за оценката, така и за координация по отношение на позицията на съюзниците в Алианса, нашата позиция е ясна тя е в съгласие с останалите, добави Желязков и заяви, че на този етап няма предвидена среща на друго ниво.

Още по темата: общо новини по темата: 3531
11.09.2025 След Полша, Латвия затваря въздушното си пространство над границата с Русия и Беларус
11.09.2025 Полша въвежда ограничения във въздушното си пространство
11.09.2025 Христо Гаджев за дроновете над Полша: Абсолютно ненужна и непровокирана ескалация от страна на Русия
11.09.2025 Георг Георгиев: Задействането на член 4 заради атаката на руски дронове срещу Полша не означава въвличане във война
11.09.2025 Политологът Спасимир Домарадски за руските дронове над Полша: Проверка на рефлексите на Алианса
10.09.2025 "Започва се": Тръмп коментира нахлуването на дронове в Полша
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Миглена Ангелова скочи на лекарите
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
Актуални теми
Първият учебен ден
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Войната в Украйна
Световна черна хроника
