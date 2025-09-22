Новини
Премиерът: Отворени сме за инвестиции в сферата на изкуствения интелект и производството на дронове
Автор: Емануела Вилизарова 19:02
© МС
Засилването на съвместната търговия и взаимните инвестиции между България и щата Юта бяха основните акценти на среща на премиера Росен Желязков с делегация от щата Юта, водена от сенатор Дж. Стюарт Адамс. В делегацията участват и представители на doTERRA International и Фондация "Стирлинг“. В срещата участваха и министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Премиерът Желязков подчерта значението на стратегическите отношения с Юта и изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството в търговията, инвестициите и иновациите. "С огромно уважение се отнасяме към доверието, което имате към България и за това, че осигурявате работни места. Отворени сме за инвестиции в сферата на изкуствения интелект и производството на дронове“, заяви премиерът.

България проявява специален интерес към партньорства в областта на изкуствения интелект и дрон технологиите, като насърчава посещения на американски търговски мисии и очаква организиране на мисия от щата Юта през 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Сенатор Дж. Стюарт Адамс подчерта значението на устойчивото икономическо партньорство между България и Юта. "Всички предизвикателства – включително в ключови сектори като енергетиката, изкуствения интелект и други стратегически области, които носят приходи и създават работни места – са сред нашите приоритети и възможности за съвместно устойчиво развитие“, заяви той. Сенаторът допълни, че щатът Юта е пример за иновации, предприемачество и стабилен икономически растеж. "Силните ни сектори – като технологии, енергетика, образование и устойчива индустрия – съвпадат с приоритетите на България. Вярваме, че сътрудничеството между България и Юта може да донесе реални ползи и за двете страни – чрез обмен на експертиза, инвестиции и съвместни проекти в ключови области“, каза още сенатор Адамс.

Особен фокус по време на срещата бе поставен върху дейността на doTERRA International – един от най-големите американски инвеститори в България. Компанията е вложила 15 млн. щ.д. в Добрич, създавайки 150 работни места, а чрез фондацията Healing Hands подпомага българските младежи чрез образователни и професионални инициативи. Премиерът Желязков благодари на Кърк Джоуърс, изпълнителен директор на doTERRA и почетен консул на България в Юта, за приноса му към развитието на приятелските и икономическите отношения между двете страни.

Срещата потвърди ангажимента на България да развива устойчиво икономическите връзки със САЩ и да разширява партньорството в стратегически сектори като технологии, иновации и инвестиции.

