Росен Желязков в парламента, предаде репортер на "Фокус".
"Нашата коалиция се събра, обсъди настоящия момент, предизвикателствата, пред които сме изправени и отговорните решения, които трябва да вземем", каза Желязков.
"Нямаме съмнение, че вотът на недоверие няма да бъде успешен. За нас решенията на Народното събрание имат смисъл, когато изразяват волята на суверена", уверено заяви той.
Властта произтича от суверена, а това е гласът на народа, категоричен бе премиерът.
"Чуваме гласа на гражданите, които протестират, затова чуваме и техните искания, а именно - оставка на правителството", допълни той.
"Този кабинет дойде като функция на сложна коалиция между партии, които са разнородни, но с целта и желанието България да продължи по своя европейски път", коментира министър-председателят.
"Този протест е протест за ценности, за поведение, за отношение", допълни Желязков.
Припомняме, че "Фокус" първи съобщи, че кабинетът подава оставка днес.
Очаквайте подробности.
Премиерът Росен Желязков потвърди: Подаваме оставка!
