Росен Желязков поздрави служителите на "Гранична полиция" по повод професионалния им празник. Премиерът присъства на тържествените чествания в столицата.
В рамките на церемонията бяха поднесени венци и цветя пред Паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицаи. Служители на "Гранична полиция" бяха отличени за професионалните си успехи през изминалата година.
Данните, представени по време на церемонията, показват устойчиви резултати в борбата с незаконната миграция - отчетено е значително намаление на миграционния натиск и ефективни действия срещу трафика на мигранти. От началото на 2025 г. са проведени 18 специализирани полицейски операции, довели до сериозно ограничаване на незаконния трафик и задържането на над 60 души.
Премиерът Росен Желязков поздрави служителите на "Гранична полиция" по повод професионалния им празник
