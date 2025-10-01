© Министър-председателят Росен Желязков пристигна за началото на Неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген. Той бе посрещнат лично от датския си колега Мете Фредериксен.



Очаква се държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз да дискутират отбранителната готовност на ЕС и Украйна в контекста на зачестилите инциденти с нарушения на въздушното пространство на някои държави членки. Акцентът на заседанието ще бъде ускоряването на доставките на въоръжения, съвместно придобиване на способности и подкрепа за държавите по Източния фланг и осигуряване на ефективен политически обзор и координация между държавите.



Фокус в дискусията на лидерите ще бъде и продължаващата и допълнителна подкрепа за Украйна за постигане на справедлив и траен мир. Очаква се да се обърне внимание върху устойчивия и предвидим характер на европейската помощ за Украйна, в т. ч. подкрепа за въоръжените сили на страната и продължаване на натиска върху Русия, включително чрез разширяване на ограничителните мерки.



Напредъкът на Украйна по пътя на европейската интеграция също следва да бъде засегнат по време на заседанието.



