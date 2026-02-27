Андрей Гюров по време на брифинг, предаде репортер на ФОКУС.
"Предложението за повишение на цената на водата е прието през декември от КЕВР и е било умишлено задържано, за да избухне в ръцете на служебното правителство. Това са действия на предишния кабинет", каза Андрей Гюров.
"Тук нямаме ново правителство - нови цени, имаме ново начало - нови цени. Аз разбирам, че това е политическият отговор, а хората са искрено притеснени за своите сметки. Затова днес свиках среща с ресорните министри", уточни той.
"Получихме много сигнали от притеснени граждани. Темата се използва за политически внушения и прехвърляне на отговорност. Миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока с 14% и като прибавим и завишеното потребление - умишлено се стига до завишени сметки. Това са решения, които са взети преди сегашното управление", каза Андрей Гюров.
Премиерът: Темата за тока се политизира, сметките не са изненада. Същото е и с водата - това е заложена бомба за служебния кабинет
