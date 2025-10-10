Новини
Премиерът: Водата е дар Божи, но и стихия
Автор: Цвети Тончева 11:04
©
"Водата е дар Божи, но и стихия, трябва да я пазим, но и да я управляваме правилно". Това каза министър-председателят Росен Желязков при откриването на реконструирания Магистрален канал, част от напоителна система "Тракиец" в област Хасково, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той уточни, че съоръжението е демонстрация на възможностите, които ни предоставя регулирането на напояването е тяхната връзка с водоизточниците, както и доставянето на вода с минимални загуби, но същевременно и за предпазване на земеделието от наводняване.

В следващите две години, по Стратегическия план предстои приобщаването  на близо 1 милион декара земи за напояване, а програмата ще даде възможност площите да достигнат до 2 400 млн. лева.Това е ясен знак за политиката на държавата ни за развитие на земеделието и селското стопанство като един от основните отрасли за земеделието", каза Желязков.

По думите на премиера в последните години, при тези катаклизми, се вижда ясно каква е ролята на всяко едно управление на държавите и ролята на политиките им за добро финансиране, за по висока ефективност и конкурентоспособност и възможности за инвестиране в нови технологии в сектора. За да може пазарът в ЕС да ползва качествени храни за всички граждани. 

Желязков изтъкна, че в този програмен период на ОСП са предвидени 300 милиарда лева за защита на подземни съоръжения, които не позволяват водата да бъде разхищавана и разпилявана и да достига.

На място бяха и министърът на земеделието и храните Георги Тахов и изпълнителният директор на "Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.

Ремонтът на съоръжението е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

Европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен благодари на премиера и на министъра на земеделието за това, че са готови да се справят с проблемите и изтъкна, че това е успех и за ползвателите у нас и за целия ЕС.


