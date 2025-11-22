Росен Желязков.
Припомняме, че Украйна и САЩ започват преговори в Швейцария за начини за прекратяване на войната.
Това се случи, след като Доналд Тръмп даде на Киев по-малко от седмица, за да одобри план от 28 точки за прекратяване на близо 4-годишната война.
Делегацията на Украйна на преговорите за мирно споразумение ще бъде ръководена от Андрий Ермак, ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски. Това се посочва в указ №854/2025 на президента на Украйна.
Премиерът Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
©
Още по темата
/
Васил Данов: Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит
18.11
Вигенин: Очаквам скоро да има среща между Тръмп и Путин, на която да бъде обявен край на войната в Украйна
08.11
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
01.11
Бивш министър на отбраната: С отмяната на срещата между Тръмп и Путин войната в Украйна навлезе в нов етап
27.10
Бесарабска българка от Украйна: Сравнявам България с Украйна. И двете държави бяха под сериозно руско влияние
26.10
Ген. Атанас Атанасов: През имота на Русия на язовир "Искър" би могло да се стигне до вражеско нападение срещу България
24.10
Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен от Тръмп по начина, по който той обеща
22.10
Доц. Валентин Вацев: Залезът на петата българска държава ще продължи още 2-3 г. Толкова трябват на конфликта между Русия и НАТО да се разгърне напълно
21.10
Георг Георгиев обяви, че България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща, ако това е условието да има мир
20.10
Александър Йорданов: Няма нужда българското външно министерство да чака искане от страна на Москва, за да каже "НЕ"
19.10
Още от категорията
/
Красимир Вълчев каза, че МОН е извършило проверка на почивната база на СУ "Христо Ботев" и МГ "Баба Тонка"
12:22
Мика Зайкова: Бюджет 2026 отразява години на избори и липса на реформи, промени между четенията ще бъдат трудни
11:07
Президентът на КТ "Подкрепа": Бонусите се равняват на едва 200–300 лева месечно за повечето служители
11:03
Елена Поптодорова: За пореден път се доказа необходимостта от много добре координирано развитие на европейски стълб на отбраната в НАТО
08:44
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
21.11
Предложение от бивш здравен министър: В България има 340 болници и те трябва да бъдат редуцирани до 100 болници
21.11
Томислав Дончев и турският му колега обсъдиха взаимни инвестиции и иновативни проекти между двете страни
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.