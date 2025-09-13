ЗАРЕЖДАНЕ...
|Премиерът Желязков: Вотът на недоверие не изземва ли функциите на съда?
"Каква ще е преценката на вота. Той, в самия си корпус, представлява един сбор на вече познати случаи. Това е алманах на всички проблеми, които в момента занимават съдебната система“, посочи премиерът. По думите му по всички случаи, случаите във Варна, случаят в Русе, те са или в съдебна или в досъдебна фаза.
"Вотът на недоверие, който ние пренасяме като част от политическия дебат, не изземва ли функциите на съда? Няма ли да послужи този дебат, по повод на вота, като форма на въздействие върху безпристрастността и независимостта на съдебната власт“, каза още министър-председателят Желязков.
Според него няма да се говори за политики, а дебатът ще се превърне в разговор по казуси.
Премиерът акцентира и върху това, че в частта за върховенството на закона, мотивите във вота са преписани от доклада на Комисията за върховенството на закона от 2024 година.
"Ние ще дебатираме проблемите на настоящото правителство, твърдени от опозицията, базирани на факти от 2024 година. Ще бъде много интересен дебат, в който се надявам обществото да направи разлика между отделните власти – изпълнителна, законодателна и съдена. Това не трябва да е дебат на гърба на Съдената власт“, категоричен беше Росен Желязков.
