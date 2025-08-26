Премиерът Желязков разкри името на бъдещия главен секретар на МВР

© Защо се случи това забавяне? По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента преди Министерски съвет да направи своите предложения с решения. Това каза министър-председателят Росен Желязков, предаде репортер на "Фокус".



По думите му целта на това съгласуване е да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците.



"Президентът съгласува тези имена и утре с Решение на Министерски съвет ще му ги предложим. Същото е с главния секретар на МВР - утре с Решение на Министерски съвет във връзка с полученото съгласуване от президента ще предложим Мирослав Рашков, който изпълнява в момента функциите за постоянен главен секретар", заяви Желязков.



Той допълни, че решението им се базира на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР.



Желязков уточни, че все още няма съгласувателно решение на президента за шеф на ДАНС.



Имената на предложенията за посланици ще станат ясни утре.