Росен Желязков свиква спешно Съвета по сигурност към Министерски съвет заради избора на особен управител на "Лукойл".
Това съобщи председателят на парламента Рая Назарян като по този начин го извини за отсъствието му от парламентарния контрол.
Името на особения управител се очаква до часове.
Очаквайте подробности.
Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност, името на особения управител на "Лукойл" се очаква до часове
©
Още по темата
/
Анализатор за "Лукойл": Руснаците от край време имат лошо отношение към онези, които им пречат, най-просто казано - ги "застрелват"
13.11
Какво е особен търговски управител – определението, което е част от всяка втора новина в последно време
12.11
Костадин Костадинов за "Лукойл": Пращаме делегация на "Възраждане" в Русия за разговор с Медведев!
12.11
Ивайло Мирчев за "Лукойл": Не се знае какво ще стане с цените на горивата у нас след 21 ноември!
12.11
Още от категорията
/
КНСБ: За нас това е възможният бюджет, но искаме допълнителни 65 млн. евро за заплати и субсидии
08:48
КЗП: Съществено изменение в цените наблюдаваме не при продуктови групи, а при определени производители
13.11
Социолог: Разочарованието от демокрацията води до две противоположни, но еднакво тревожни реакции
13.11
Експерт: Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лв. на месец. Тоест - никой няма да умре от глад
13.11
МЗХ: След проверки на Европейската сметна палата за средства, предоставени на България в областта на природните ресурси и околната среда няма открити грешки
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Адриан Николов: Видяхме много по-бързо оттласкване от дъното в ре...
20:29 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.