ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Премиерът Желязков е станал дядо за втори път, момиченцето се казва Матея
Новината бе съобщена от бабата от страна на бащата на новороденото дизайнерката Евгения Борисова. Ето какво написа тя въ Facebook на 13 август: "Бог е най-великият творец, създател и винаги е навреме. Винаги съм казвала, че е щедър и добър. Дарява, лекува, прощава и обича! Днес ме дари с Матея. Моята първа женска рожба-внучка, но обичта ми е като към първа дъщеря. Възприемам всичките си внуци като собствени деца и се вълнувам силно. Желая й всичко най-хубаво в приключението живот.
Щастие, успехи, разум, късмет, интуиция, много любов, която да е взаимна! Нека да е обградена от най-любими хора винаги! Бог да я напътства, закриля и обича! На баба прекрасното момиченце. Обичам те, Матея!".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Има 4 вида жирафи
12:59 / 21.08.2025
БГ синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
11:43 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: