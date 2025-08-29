ЗАРЕЖДАНЕ...
|Премиерът Желязков скоро ще предложи име за нов посланик в САЩ, ще го съгласува с президента
"Скоро ще предложим име, разбира се, то ще бъде консултирано и с президента", уточни пред журналисти Желязков.
Във връзка с предложенията за назначения на посланици, които направи Министерски съвет, премиерът коментира, че са изпратени на президента.
"Имаме получено преди това съгласуване за тези позиции, за които взехме решение. Сега очакваме агреманите на приемащите държави. След това ще очакваме и указите на президента“, допъли премиерът.
За назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
"Надявам се, че това ще внесе известно успокоение в системата. В такива строго йерархични системи единоначалието е важен принцип. Системите би трябвало вече да разчитат на своя титуляр и да изпълняват неговите професионални указания“, каза той.
"Очакваме интересен политически сезон", вметна Желязков.
