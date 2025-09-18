Премиерът награждава ученици, спечелили медали от олимпиади по природни науки

© Министър-председателят Росен Желязков ще връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2025 година. Церемонията ще се проведе в четвъртък, 18 септември, от 15:00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет, съобщават от пресслужбата на правителството.



Деветте национални отбора по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект донесоха на страната ни 39 медала от най-престижните световни състезания: 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови.



Общият брой отличия от международни, европейски, младежки и балкански олимпиади от началото на годината до момента е 89, като предстоят още три надпревари.



На церемонията ще присъства и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.