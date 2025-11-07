Росен Желязков по време на тържественото честване на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война в Сливница.
"Най-важната цел е отбраната на Отечеството, по примера на нашите предшественици, които отдадоха живота си за това България да е съединена, горда и независима“. Премиерът посочи още важността на българската армия в настоящите трудни и турболентни времена.
В словото си Желязков изтъкна героичния подвиг на предците ни от преди близо век и половина и славните битки при Сливница и Гургулят.
"Победата става символ на героизма на Българската армия, на отдадеността и вдъхновението на българските воини, отбеляза още министър-председателят. Премиерът припомни също творбата на патриарха на българската литература Иван Вазов "Новото гробище над Сливница“, което прославя загиналите в борбата воини и показва преклонението на народа ни към техния подвиг.
Кулминация в честването на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война днес, 7 ноември, беше тържествената проверка (заря), която се проведе пред монумента "Героите на Сливница“ на площад "Съединение“ в град Сливница.
Премиерът от Сливница: Най-важната цел е отбраната на Отечеството, по примера на нашите предшественици, които отдадоха живота си
©
Още от категорията
/
Шефът на "Гранична полиция": Има опити за структуриране на трафик на мигранти през гръцката граница
21:00
Ножаров: Увеличение на данъка дивидент от 5 на 10% е лоша идея, ще засегне обикновените хора, не свръхбогатите
18:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.