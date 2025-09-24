ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пресъхна язовир "Копринка"
Ниските нива на язовира ще позволят на местната власт да бъде извършен ремонт на един от изпускателите под язовирната стена.
Язовир "Копринка" е жизненоважен за целия регион. Той се използва за напояване, промишлено водоснабдяване и производство на електричество. Освен това, водоемът е ключов за пълненето на язовир "Жребчево".
Ниските нива на водата принуждават ВиК дружествата в региона да търсят нови източници на питейна вода. Липсата на валежи не е единствената причина за кризата. Основният проблем, според местните, е неправилното управление на водните ресурси, което застрашава бъдещето на цели градове.
"Копринка“ е язовир в централна България, разположен на горното течение на река Тунджа в област Стара Загора. Язовирът е основното съоръжение на хидровъзел "Копринка“, който има комплексно предназначение – напояване, промишлено водоснабдяване и електропроизводство.
