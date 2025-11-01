"Превенцията е най-прекият път към здравето": Д-р Чучкова-Миленова избира да остане и лекува в България
©
"Пациентите вече знаят как да реагират при първи симптоми"
"В нашия кабинет виждаме най-различни случаи, но най-често се срещат респираторните заболявания – с кашлица и хрема. Радва ме, че повечето пациенти вече са добре информирани и още при първи симптоми предприемат действия, за да избегнат усложнения", обясни д-р Чучкова-Миленова.
Как да различим настинка, грип и COVID?
"При настинката началото е постепенно – леко неразположение, запушен нос, дразнене в гърлото, лека суха кашлица. Продължава между 3 и 7 дни", посочи тя.
"Грипът започва внезапно – с висока температура до 40 градуса, силно главоболие, мускулни болки и изразена отпадналост. Кашлицата е суха и мъчителна, а болките в гърлото и хремата – по-редки. Заболяването може да продължи до две седмици."
"COVID може да започне внезапно или постепенно, но се отличава с по-продължителна температура до 39 градуса, отпадналост, суха кашлица и често – загуба на обоняние. Симптомите могат да се задържат до три седмици, а в някои случаи има пост-COVID синдром с продължителна отпадналост и кашлица."
Кога да потърсим лекарска помощ
"Добре е при първи симптоми да започнем симптоматично лечение у дома, но ако до 2-3 дни няма подобрение, а състоянието се влошава, трябва да се обърнем към личния си лекар", съветва д-р Чучкова-Миленова.
По думите ѝ една от най-честите грешки при самолечение е неправилният избор на медикаменти.
"Все пак има медицински специалисти, които отлично могат да различат симптомите и да назначат правилното лечение", подчерта тя.
Превенция и имунитет
"Всичко започва от храната – повече плодове, зеленчуци и белтъчини. Цинк, селен и пробиотици укрепват имунната система. Витамин D и C са основни съюзници в сезона на вирусите", казва д-р Чучкова-Миленова.
Тя препоръчва още ежедневно движение (около 30 минути), качествен сън, намаляване на стреса, както и спазване на хигиенни мерки – миене на ръце, проветряване на помещенията, избягване на контакт със заразени и носене на маска на закрити обществени места.
Противогрипната ваксина – "щитът" за зимата
"Ваксините са отлично средство за предпазване от сезонния грип и ме радва, че все повече хора се възползват от тях. Най-добрият момент за поставяне е октомври или ноември, преди грипната вълна", посочи специалистът.
"В нашия кабинет вече са ваксинирани над 80% от записалите се по програмата за безплатна противогрипна ваксина над 65 години. Важно е да знаете, че имунитетът се изгражда за около 2-3 седмици след ваксинацията – дотогава трябва да се пазим", добави тя.
Включване на децата в имунизационната програма
"Би било чудесно, ако и децата се включат в безплатната имунизационна програма – те са основните преносители на вирусите. Така бихме намалили заболеваемостта и облекчили епидемиологичната обстановка", коментира д-р Чучкова-Миленова.
Съвети към родителите и възрастните хора
"Детските градини и училищата са ядрото на вирусите. Родителите трябва да правят профилактика с витамини и при първи симптоми да спират детето от училище", подчерта тя.
"Възрастните хора са най-уязвими. В грипния период избягвайте да водите внучетата при тях. Ако вие самите сте неразположени, сложете маска и проветрете стаята преди срещата."
"Избрах да остана и лекувам в България"
По повод Деня на народните будители, д-р Чучкова сподели и личен мотив: "Живях седем години в чужбина и можех да остана там, но мисълта, че българите – включително моето семейство – остават без лекари, ме ужаси. Ако всеки избере лесния път, кой ще остане да лекува нашите баби и дядовци, децата на България?"
"Да, предизвикателствата пред младите лекари са големи, но когато пациентът каже "Докторе, благодаря, че Ви има", всичко придобива друг смисъл."
Финално послание
"Да бъдем по-добри един към друг и да се грижим за себе си. Превенцията е най-прекият път към здравето – всяко заболяване може да бъде спряно, ако се открие навреме. Не се колебайте да потърсите своя лекар – ние сме тук, за да помогнем и да ви насочим в правилната посока", призова д-р Христина Чучкова-Миленова от ефира на Радио "Фокус".
Още от категорията
/
Министър Мундров: През 2026 г. и досието на родителите ни трябва да е видимо в нашите профили в "еЗдраве"
12:28
Архангелова задушница е!
09:05
Анастасия Стойчева: Времето е онова, което пуска парното. Климатично температурите са причината да имаме вече парно
31.10
"Уолтопия" стана жертва на кибератака, Ивайло Пенчев обяви награда от 50 000 лева за информация
31.10
Празник е! Има поверия
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.