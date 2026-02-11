През февруари Мальовица става дом на зимните младежки състезания по сноуборд и ски
11–12 февруари 2026 г. – Balkan Rookie Fest 2026 (Snowboard)
На 11 и 12 февруари в Мальовица се провежда Balkan Rookie Fest 2026 – част от световната серия World Rookie Tour за млади сноубордисти, насърчаваща развитието на бъдещи таланти в спорта. Събитието включва състезание в дисциплината slopestyle, както и съпътстващи активности, които съчетават спорт, общност и обмен на опит между млади райдъри от различни балкански и европейски държави. Надпреварата дава възможност за класиране към международните финали на World Rookie Tour.
Седмица по – късно, от 17 до 20 февруари 2026 г. – Ски алпийски дисциплини за Купа "Мальовица“
В периода от 17 до 20 февруари 2026 г. на пистите в Мальовица ще се проведе състезание по ски алпийски дисциплини за Купа "Мальовица“.
В програмата са включени:
Надпревари за деца на възраст 8–12 години за купа Чамкория(17-18 февруари);
Два слалома за състезатели на 14 и 16 години за купа Мальовица(19-20 февруари).
Участниците са представители на спортни клубове, картотекирани в Българската федерация по ски, което гарантира високо спортно ниво и провеждане съгласно официалните правила на федерацията.
Развитие с мисъл за природата
Курорт Мальовица следва дългосрочна стратегия за устойчиво развитие, при която природната среда не е просто фон на спортните събития, а основна ценност. Планината се разглежда като пространство за отговорно преживяване, възпитание и уважение към околната среда.
Организаторите работят в посока съчетаване на активния спорт с грижа за природните ресурси, минимизиране на въздействието върху екосистемата и насърчаване на екологична култура сред младите спортисти. За Мальовица природата не е декор, а партньор – среда, която възпитава характер, устойчивост и уважение.
За повече информация относно програмата и участието следете официалните комуникационни канали на Курорт Мальовица.
