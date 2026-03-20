Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На столичната гара днес представиха най-новите влакове у нас, предаде репортер на ФОКУС.

Проектът за доставка на 25 мотрисни влака е в размер на 326,7 млн. евро, от които 261,4 млн. евро са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 млн. евро по Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027. Влаковете са предназначени за крайградски превози, разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/ч.

Първата мотриса пристигна в страната ни в началото на март, а вече на брой в България има два.

"Днес правим изключително важна стъпка за модернизацията на железопътната система. Новите мотриси предлагат по-добри условия за пътниците, безжичен интернет, пълна достъпност за хора с намалена подвижност", каза служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов.

Той заяви, че доставките ще продължат на всеки две седмици, а до края на август всичките 25 влака ще бъдат доставени в България.

"Много се радвам, че тази модерна технология е вече по българските релси", заяви главният изпълнителен директор на "Шкода" Петър Новотни.

"Шкода" ще отговоря в следващите 15 години за ремонта на мотрисите", каза от своя страна посланикът на Чешката република у нас Н.Пр. Мирослав Томан.

Припомняме ви, че вчера Народно събрание в последния си работен ден прие Закона за обществения транспорт и спаси новите влакове.

