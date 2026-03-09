Президент на Кипър: Няма да участваме във военни операции, свързани с иранския конфликт
По време на среща с френския президент Еманюел Макрон в Кипър, Христодулидис изрази благодарност за подкрепата на Париж за Никозия.
'Кипър и Франция са обвързани от силно и трайно стратегическо партньорство. В това време на криза това партньорство конкретно отразява тясното сътрудничество и активната солидарност“, подчертава Христодулидис.
Макрон посети Кипър днес и се срещна с Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, по време на която обяви ''чисто отбранителна'' мисия за отваряне на Ормузкия проток.
