На 22 октомври, сряда, Администрацията на президента ще бъде домакин на  инициативата "Мениджър за един ден“. Двама младежи ще се включат в работния процес на институцията, като ще бъдат "президент“ и "вицепрезидент“ за един ден.

Държавният глава Румен Радев ще посрещне в кабинета си Матилда Матева, ученичка в ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров" – Ботевград. Вицепрезидентът Илияна Йотова ще сподели работния си ден с ученика в СУ "Козма Тричков" – Враца, Емилиян Георгиев.

В 14.30 часа в Гербовата зала Румен Радев и Илияна Йотова ще връчат сертификати за участие в инициативата на двамата ученици.