Президентската награда "Джон Атанасов" 2025 очаква кандидатури до 10 септември

© Наближава крайният срок за участие в инициативата на президента на Република България Награда "Джон Атанасов“ – 2025 година, насочена към млади изследователи в областта на компютърните науки



Остават 3 седмици до крайния срок – 10 септември 2025 г., за участие в ежегодния конкурс за Наградата "Джон Атанасов“ на президента на Република България. Инициативата носи името на световноизвестния изобретател от български произход Джон Атанасов – създател на първия електронен цифров компютър с регенеративна памет.



Наградата "Джон Атанасов“ е насочена към млади изследователи в областта на компютърните науки, към създатели на общественозначими проекти, както и към студенти и ученици с успешни дебютни разработки.



От 2003 г. – началото на инициативата, Наградата "Джон Атанасов“ се връчва на млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки за техните изключителни постижения в световен мащаб.



Сред лауреатите на президентската награда са ръководители на изследователските центрове на водещите в областта на компютърните науки научно-изследователски институти и мултинационални компании в света.



Участниците в конкурса през 2025 г. ще се съревновават за отличия в следните категории:



1. Награда "Джон Атанасов“ на президента на Република България;



2. Две Грамоти "Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ – първата за успехи, постигнати през годината от екип ученик-преподавател в международните олимпиади по информатика и втората за успехи, постигнати през годината от екип ученик-преподавател в олимпиадите по информационни технологии;



3. Грамота "Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“;



4. Грамота "Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии“;



5. Грамота "Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти".



Носителите на Наградата и Грамотите "Джон Атанасов“ се определят от жури, съставено от водещи български учени и експерти в областта на компютърните науки.