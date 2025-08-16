ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Президентът: Амнезията и цинизмът превземат все повече българската политика
"Когато се осветлиха тези процеси, мераклиите да се облажат, първи се разбягаха. Точно заради това обществото трябва да държи тази тема във фокуса на своето внимание. На този фон така необходимото взаимодействие става все по-трудно. Защо? Защото решението на изпълнителната власт се вземат извън нея. В тази ситуация трябва да има ефективно взаимодействие и диалог между институциите, но той изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира“, коментира още Радев.
Според президента предишната сглобка похити Конституцията: "Новата сглобка иска да монополизира всички правомощия. По този начин следва да разберат, че те подкопават демократичната конструкция и тя може да рухне върху тях. Надявам се да го осъзнават.“
За да прикрие своята безпомощност в овладяването на инфлацията, на кризите, на конфузията около продажбата на държавните имоти властта режисира скандали, смята Радев. Цялата тази димна завеса, която те вдигат, не издържа на фактите и не може да отговори на най-елементарни въпроси:
- Къде отидоха уверенията, че няма да има поскъпване заради прибързаното въвеждане на еврото;
- Какво става и как ще запълват растящата дупка в бюджета;
- Защо поискаха и получиха авансово данъците от банките за 2026 г.;
- Защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията;
"Това са въпроси, на които си струва да се отговори, както и разни предстоящи покупки на бензиностанции и т.н.", заяви още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1481
|предишна страница [ 1/247 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: