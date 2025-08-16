Президентът: Амнезията и цинизмът превземат все повече българската политика

© Неотдавна заявих, че амнезията и цинизмът превземат все повече българската политика и за съжаление тази тенденция продължава. Онези, които плячкосаха Булгартабак и КТБ, които прокараха набързо скандалните поправки в Закона за държавната собственост, сега се правят на загрижени за обществения интерес. Това заяви държавният глава Румен Радев пред журналисти, предаде репортер на "Фокус“.



"Когато се осветлиха тези процеси, мераклиите да се облажат, първи се разбягаха. Точно заради това обществото трябва да държи тази тема във фокуса на своето внимание. На този фон така необходимото взаимодействие става все по-трудно. Защо? Защото решението на изпълнителната власт се вземат извън нея. В тази ситуация трябва да има ефективно взаимодействие и диалог между институциите, но той изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира“, коментира още Радев.



Според президента предишната сглобка похити Конституцията: "Новата сглобка иска да монополизира всички правомощия. По този начин следва да разберат, че те подкопават демократичната конструкция и тя може да рухне върху тях. Надявам се да го осъзнават.“



За да прикрие своята безпомощност в овладяването на инфлацията, на кризите, на конфузията около продажбата на държавните имоти властта режисира скандали, смята Радев. Цялата тази димна завеса, която те вдигат, не издържа на фактите и не може да отговори на най-елементарни въпроси:



- Къде отидоха уверенията, че няма да има поскъпване заради прибързаното въвеждане на еврото;



- Какво става и как ще запълват растящата дупка в бюджета;



- Защо поискаха и получиха авансово данъците от банките за 2026 г.;



- Защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията;



"Това са въпроси, на които си струва да се отговори, както и разни предстоящи покупки на бензиностанции и т.н.", заяви още той.