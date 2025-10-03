ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Президентът: България има интерес да използва в максимална степен възможностите си за пренос на природен газ към ЕС и нашия регион
По време на срещата президентът Радев открои значението и потенциала на инициативата Solidarity Ring, създадена през 2023 г. от назначеното от него служебно правителство, за увеличаване на преноса на природен газ към ЕС като се използва и модернизира съществуващата газопреносна инфраструктура на страните-участнички. Интерес за внос на природен газ през България по тази инициатива заявиха редица държави от региона и от Централна и Източна Европа. Държавният глава изрази увереност, че българските институции ще предприемат необходимите действия за увеличаване на транзита на втечнен природен газ към ЕС, както и за възстановяване и укрепване на доверието в страната ни като надежден партньор в транзита на природен газ.
От страна на ръководството на компанията бе заявен интерес и за реализацията на общи проекти в сферата на транспортната и енергийна свързаност в нашия регион.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 243
|предишна страница [ 1/41 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: