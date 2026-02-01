Илияна Йотова каза кога започва консултациите с парламентарните групи за избора на служебен премиер, предаде ФОКУС. Това ще се случи още от вторник, стана ясно от изявлението на държавният глава пред журналисти в гоцеделчевското село Делчево.
"Оттук нататък ще започнат консултациите с парламентарните групи. Още от вторник. Моята идея е максимално, следващият служебен министър-председател, да отговаря на очакванията на българските граждани.
Що се отнася до това чия е отговорността, нека бъдем наясно от сега – ще имат помощта на президентската институция, но това не е моят избор. Изборът на следващия министър-председател е избор на Народното събрание", каза още тя.
Илияна Йотова припомни, че именно народните представители са гласували промените в конституцията, като длъжностни лица, които трябва да поемат този пост, както и процедурата и правилата, по които това да стане.
"Така, че за мен разговорът с парламентарните групи също ще бъде изключително важен", прибави тя.
Президентът на Република България Илияна Йотова е в село Делчево като специален гост на традиционния празник на виното. Празникът се организира от Община Гоце Делчев за 21-ва поредна година и е посветен на Трифон Зарезан.
Президентът Илияна Йотова каза кога започва консултациите с парламентарните групи за избора на служебен премиер
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Сдружение за достъпна и качествена храна: Силният контрол върху вноса е икономическа сигурност
12:50
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията "Нашата България"
12:47
След приетия от депутатите закон: Как ще се извършва регистрацията на електрическите тротинетки?
10:05
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
08:53
Кирил Петков: Гръцката газова връзка беше открита октомври 2022, а договорът с "Боташ" бе подписан през 2023
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.