Илияна Йотова на 10-ата церемония "Академични Оскари“, която се организира от медийна платформа "24 часа“.
Йотова подчерта устойчивостта на традицията на събитието, което събира представители на академичните среди, бизнеса, институциите. "Това е пътят на правилната политика. Защото може ли да имаме добре развита икономика без добре подготвени млади хора? Може ли да имаме добра икономика, ако зад нея не стои истинският ангажимент на институциите“, заяви президентът.
"Много често в нашето общество се говори за разделение – няма разделение, когато имаме общи цели и амбицията да дадем всичко, което можем, за бъдещето на децата и младите хора на България и страната ни да върви напред“, посочи в приветствието си държавният глава. "Всеки млад човек има своята амбиция и ние трябва да му дадем най-доброто образование и да помогнем амбицията на всеки един да се превърне в обща амбиция на народа ни“, каза тя.
Илияна Йотова изтъкна, че вярва в традицията на българското образование. "Биографията ми досега ме срещна с различни образователни системи в цяла Европа и не само, и най-важното – с резултатите от ученето в различни държави. Уверявам ви, имаме много преимущества“, подчерта президентът. Тя посочи, че българските университети се нареждат сред най-престижните в Европа и света, 7 от тях са част от мрежата "Европейски университети“ с огромен потенциал за развитие, за съвместни проекти и работа с над 650 висши училища в цяла Европа.
Президентът Йотова: Българските университети да изграждат лидери и добри управленци
